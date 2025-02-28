onlin فتح حساب بنك الخرطوم من البيت على الموقع الرسمي الان

يتساءل الكثير من المواطنين بالسودان عن الطرق اللازمة من اجل فتح حساب بنكي أون لاين في بن الخرطوم وذلك بعد أن أتاحت إدارة البنك هذه الخدمة البنكية، حيث تتميز هذه الخدمة بإجراء عمليات مصرفية بكل سلاسة من معاملات سحب، أو إيداع، تحويلات، كما لا يشترط لفتح تلك الحساب ان يكون العميل مقيم بالأراضي السودانية بل تتاح هذه الخدمة لجميع المغتربين خارج البلاد، تم تحديد عدة ضوابط أساسية من اجل فتح حساب بنكي أون لاين في بنك الخرطوم، كما يلزم علي العميل المتقدم بفتح الحساب أن تتوافر به عدة شروط، كل ذلك سنوضحه لكم عبر السطور التالية ابقوا معانا.

فتح حساب بنكي أون لاين في بنك الخرطوم بالرقم الوطني

الخطوة الأولي: الدخول إلي الموقع الإلكتروني ببنك الخرطوم.

الخطوة الثانية: انقر علي خانة فتح حساب بنكي أون لاين.

الخطوة الثالثة: انقر علي زر التسجيل، يتطلب منك إدخال كافة البيانات، يلزم أيضا إرفاق الأوراق الموضحة أمامك بكيفية صحيحة.

الخطوة الرابعة: يلزم علي العميل الموافقة علي جميع الأحكام الموضحة من قبل إدارة بنك الخرطوم.

في النهاية: اضغط علي زر إرسال الطلب.

المعايير اللازمة لفتح حساب بنكي أون لاين في بنك الخرطوم 2025