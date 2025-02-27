لينك الاستعلام عن أسماء المشمولين في دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة فور ظهورها عبر منصة مظلتي

وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق لجميع المحافظات خدمة الحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية ولكن حتى وقتنا هذا لم تظهر نتيجة أسماء المشمولين في دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لذلك سوف نوضح لكم اليوم أهم الشروط والأحكام الواجبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في عموم العراق كما سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن تلك الأسماء المقبولة في حالة ظهورها من خلال الوزارة.

لينك الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

يجب التأكد من توفير جميع الشروط والأحكام الواجبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق لجميع المحافظات العراقية لذلك سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن الأسماء عند ظهورها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن:

يجب الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

بعد ذلك الضغط على زر الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق.

تحديد المحافظة المراد البحث عنها.

بعد ذلك الضغط على زر فتح نموذج الاستعلام وتسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

بعد ذلك الضغط على زر الاستعلام عند ظهور النتيجة النهائية.

بذلك يمكن معرفة النتيجة النهائية بكل سهولة فور ظهورها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية