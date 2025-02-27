طريقة فتح حساب بنك الخرطوم من البيت في أقل من ثواني معدودة بالرقم الوطني

يعتبر بنك الخرطوم واحد من اقدم البنوك في السودان حيث يتم تقديم العديد من الخدمات البنكية التي يحتجاها المواطن، لذا يتساءل العديد من الأشخاص سواء كان مقيم بالبلاد السودانية أم خارجها عن الخطوات اللازمة من اجل فتح حساب بنكي داخل في بنك، يقدم بنك الخرطوم جميع المعاملات البنكية أون لاين التي يريد فعلها المواطن دون الحاجة للذهاب للمقر الرسمي الخاص للبنك، علي الرغم من الظروف التي تمر بها البلاد إلا أن إدارة بنك الخرطوم شديدة الاهتمام علي تقديم تلك الخدمات للمواطنين.

طرق فتح حساب بنكي أون لاين في بنك الخرطوم 2025

يتاح للعديد من المواطنين السودانيين أن يقوموا بفتح حساب بنكي أون لاين سواء كان داخل البلاد ام خارجها لفتح حساب بنكي من خلال اتباع هذه الخطوات التالية والتي تتمثل في:

في بداية الأمر: يرجي التوجه إلي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك الخرطوم.

ثم انقر علي أيقونة الخدمات البنكية أون لاين.

قم بتحديد خانة إنشاء حساب بنكي أون لاين.

يتطلب منك إدخال جميع البيانات الشخصية، إرفاق كافة المستندات اللازمة كما موضح أمامك.

أخيرا: قم بالضغط علي أيقونة تقديم الطلب، يتم مراجعه كافة البيانات والمستندات.

الشروط المطلوبة لفتح حساب في بنك الخرطوم