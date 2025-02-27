روحانيات رمضانية.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 على جميع الأقمار الصناعية واستمتع بأجمل الأناشيد المفيدة

هناك الكثير من عمليات البحث حاليا عن تردد قناة طيور الجنة التي تقدم محتوى متميز جدا لفئة الأطفال، وخاصة في هذه الأيام، وذلك لاقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تحرص القناة على تقديم أغاني وأناشيد خاصة بشهر رمضان المبارك وهو الأمر الذي يقبل عليه عدد كبير من الجمهور في جميع أنحاء الوطن العربي، وإليكم أهم التفاصيل حول معلومات القناة على الأقمار الصناعية المختلفة وذلك في السطور التالية لهذا التقرير.

تردد قناة طيور الجنة

أما عن تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية المختلفة فهو أمر سهل جدا، وذلك لأن القناة تحرص على نشر التردد الجديد الخاص بها عند تحديثه على كافة القنوات الرسمية الخاصة بها، من خلال شريط اخباري على شاشة القناة قبل قفلها على التردد الجديد، أو من خلال الصفحات الرسمية للقناة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإليكم أهم المعلومات عن تردد القناة على القمر الصناعي وذلك في التالي:

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة: طيور الجنة.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الخاص بالقناة هو: 11274.

أما عن استقطاب اتجاه القناة فهو: عمودي.

وبالنسبة إلى معدل ترميز القناة هو: 27500.

أما عن معامل تصحيح الخطأ هو: ¾.

جودة بث القناة: HD.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات

اسم القناة: طيور الجنة.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد الخاص بالقناة هو: 11310.

أما عن معدل الترميز هو: 27500.

وبالنسبة لاستقطاب اتجاه القناة: عمودي.

أما عن معامل تصحيح الخطأ هو: ¾.

جودة بث القناة هي: HD.

خطوات نزيل القناة

حتى تتمكن من مشاهدة قناة طيور الجنة بعد الاطلاع على تردد قناة طيور الجنة يمكنك تنزيل القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك بكل سهولة وذلك من خلال التالي: