طريقة تثبيت تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات

تعد قناة طيور الجنة من أبرز القنوات الفضائية التي تعمل على تقديم باقة كبيرة من المحتوى الطفولي والكرتوني الرائع، حتى أن القناة استطاعت أن تجذب ملايين المتابعين بمختلف الدول العربية، بالإضافة إلى إذاعتها إلى العديد من الأغاني والأناشيد الدينية الرائعة والمميزة، ويمكنك معرفة أخر تحديث لتردد القناة والقيام بتثبيتها على جهازك الرسيفر سواء الأيفون أو الأندرويد.

تحديث تردد قناة طيور الجنة الأول

جاءت أبرز البيانات الخاصة بالتعرف على التردد الجديد لقناة طيور الجنة أطفال على القمر الصناعي، ومتابعة كل ما تقدمه القناة دون توقف، وفقًا لما يأتي:-

القمر الصناعي الأول للقناة هو النايل سات.

التردد الجديد 1274.

استقطابها فهو أفقي.

معامل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “3/4”.

تردد قناة طيور الجنة العرب سات

أما عن المعومات الخاصة باستقبال التردد الأخر لقناة طيور الجنة من أجل متابعة كل ما هو مميز على القناة، كما يلي:-

القمر الصناعي الأخر للقناة هو العرب سات.

ترددها يكون 11310.

بينما استقطاب القناة عمودي.

معامل الترميز فهو 27500.

حتى أن معامل تصحيح الخطأ للقناة 3/4.

مزايا قناة طيور الجنة أطفال

أما عن المميزات التي يمكنك معرفتها عند القيام بتنزيل قناة طيور الجنة أطفال، وفقًا لما يأتي:-