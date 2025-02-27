خــدمات متــاحة بين ايدك.. فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين من جـوة وبرة السودان بهذه الطرق فقــط

يعد فتح حساب بنك الخرطوم أحد أبرز البنوك في السودان، حيث يوفر خدمات مصرفية حديثة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، ومع تطور الخدمات الرقمية، أصبح بإمكان العملاء فتح حساب بسهولة سواء من خلال الفروع أو عبر تطبيق بنكك، مما يتيح لهم إدارة أموالهم بكل راحة وأمان، يهدف البنك إلى تسهيل العمليات المصرفية، مثل تحويل الأموال، دفع الفواتير، وإجراء المعاملات المالية دون الحاجة إلى زيارة الفروع، مما يعزز تجربة العملاء ويجعلها أكثر كفاءة.

طرق فتح حساب بنك الخرطوم

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم:

فتح حساب جديد بنك الخرطوم من الفرع

إذا كنت تفضل فتح الحساب عبر زيارة أحد فروع بنك الخرطوم، اتبع الخطوات التالية:

توجه إلى أقرب فرع لبنك الخرطوم.

أحضر المستندات المطلوبة، وتشمل بطاقة الهوية الوطنية (سارية المفعول).

جواز السفر للمقيمين الأجانب

شهادة سكن أو أي مستند يثبت العنوان.

الرقم الوطني للمواطنين السودانيين

املأ استمارة فتح الحساب التي يقدمها موظف البنك.

حدد نوع الحساب الذي ترغب في فتحه (حساب توفير، حساب جاري، حساب بالدولار، إلخ).

إيداع المبلغ الأدنى المطلوب (حسب نوع الحساب).

استلام بطاقة الصراف الآلي بعد تفعيل الحساب.

فتح الحساب عبر تطبيق بنكك

يمكنك فتح حساب بنك الخرطوم إلكترونيا من خلال تطبيق “بنكك” عبر الخطوات التالية: