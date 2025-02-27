بنك الخرطوم : يزف بشرى سارة لعملائة الان + رابط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

كشف بنك الخرطوم في بيان له أمس الأربعاء الموافق 26 من شهر فبراير، عن توفير خدمة جديدة تتمثل في “التحويل المصرفي” بين البنوك، مؤكدًا أن ذلك يكون من خلال تطبيق بنكك التي تم إطلاقه من قبل البنك، مشيرًا إلى أن الخدمة يمكن إنهاءها برقم الحساب المحلي وهو ” BBAN” وكذلك خدمة ” EBS Sudan” من أجل التحويل لبنك أخر، حتى تتمكن من إرسال واستقبال الأموال من داخل السودان.

خدمة جديدة من بنك الخرطوم

وأوضح بنك الخرطوم، أن خدمة التحويل البنكي بين الحسابات الشخصية أصبحت متاحة ومتوفرة أمام كافة العملاء في الوقت الحالي، ويكون ذلك بالدخول إلى تطبيق بنكك ومن ثم تسجيل الدخول إلى صفحة التحويلات، بعد ذلك عليك القيام باختيار نوع الحساب التي ترغب في التحويل إليه، مع إدخال رقم الأيبان، والتأكيد على صحة المبلغ التي ترغب في تحويله، حتى تتمكن من النقر على أيقونة تأكيد الطلب.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

أما عن الخطوات الواجب اتباعها لكي تقوم بفتح حساب بنك الخرطوم أونلاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع، وفقًا لما يأتي:-