مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب اليوم الخميس 27 -2- 2025

بعد موجة ارتفاع كبيرة شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، إلا أنها عادت للتراجع مرة أخرى مع بداية تعاملات اليوم الخميس، نظير أن هذا التراجع يعود بسبب قلة الطلب على شراء المشغولات الذهبية، وكذلك لدخول شهر رمضان المبارك، وعليه يمكنك التعرف على سعر الجرام الواحد من الذهب داخل محلات الصاغة، كما سنوضحه لكم في مقال اليوم.

أسعار الذهب الآن

أما عن أسعار الذهب في التعاملات اليومية داخل محلات الصاغة، مع أخر تحديثات تمت على سعر جرام الذهب الواحد، فإنها جاءت كما يأتي:-

تراوح سعر الذهب من عيار “24” من 4747 جنيهًا وحتى 4800 جنيهًا.

بينما تراوح سعر الذهب عيار 21 من 4155 جنيهًا إلى 4140 جنيهًا غير شامل المصنعية.

بالإضافة إلى أن الذهب عيار 18 تراوح الجرام من 3561 إلى 3600 جنيهًا للجرام الواحد.

كذلك فإن سعر الجنيه الذهب سجل نحو 33240 جنيهًا.

سعر السبيكة الذهبية التي تزن 10 جرام سجلت نحو 47370 جنيه.

بينما سعر السبيكة التي تزن 5 جرام بلغت نحو 23685 جنيه.

جميع أسعار المشغولات الذهبية لا تشتمل على قيمة المصنعية أو الضريبة المضافة.

توقعات سعر الذهب في الفترة القادمة

ويتوقع العديد من خبراء الاقتصاد إلى عودة أسعار الذهب إلى الارتفاع مرة أخرى، خاصة مع القرارات الأخيرة المتخذة في الصين بشأن إتاحة الاستثمار في الذهب، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الذهب العالمي بشكل كبير، ويؤثر ذلك على سعر الذهب المحلي، وبالنسبة للمصنعية فتختلف قيمتها من تاجر لأخر، حتى أن الحد الأقصى لقيمة المصنعية يصل إلى 200 جنيه للجرام الواحد.