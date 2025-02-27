رابط تجديد البطاقة التموينية في العراق مع بداية شهر رمضان 2025 والمستندات المطلوبة

يرغب العديد من المواطنين في القيام بتجديد البطاقة التموينية، من أجل استمرارية الحصول على الدعم المقدم والمتمثل في هيئة سلع غذائية، بالإضافة إلى أن ذلك يكون عبر منصة أور الإلكترونية، التي توفر الكثير من الخدمات أمام المواطنين، وعلى رأسها خدمة تجديد البطاقة، فضلاً عن خدمة حذف غير المستحقين، ويمكنك التعرف على أبرز التفاصيل التي تؤهلك لعملية التجديد خلال السطور التالية.

خطوات تجديد البطاقة التموينية في العراق

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم تجديد البطاقة التموينية في العراق، وفقًا لما يأتي:-

أن تتقدم إلى منصة أور الإلكترونية في بداية الأمر.

ثم قم بتسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات الإلكترونية.

مع قيامك باختيار خدمة تجديد البطاقة التموينية.

الموافقة على جميع الشروط والأحكام المفروضة على الشخص المتقدم.

فيما ستتمكن من إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمواطن المستفيد.

مع رفع الوثائق المعنية بطلب التجديد.

يُرجى مراجعة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

النقر في النهاية على أيقونة “تأكيد”.

الوثائق اللازمة لتجديد البطاقة التموينية

أما عن المستندات اللازمة الواجب إحضارها عند طلب تجديد البطاقة التموينية في عموم محافظات العراق، فإنها جاءت كما يأتي:-