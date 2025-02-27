الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق شهر رمضان 2025 بكل سهولة

رواتب المتقاعدين في العراق هي من أكثر المواضيع بحثًا في الوقت الحالي، خاصة بعد اقتراب توزيعها على جميع المستفيدين، نظير أن هذه الرواتب تستقطب شريحة كبيرة من المواطنين المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، بما يتمكنوا من الحصول على رواتبهم الشهرية دون مواجهة أي مشكلة أو عقبة، وعليه سنكشف لكم في مقال اليوم تفاصيل الاستعلام عن الراتب والموعد المتوقع للصرف.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق

ومن المتوقع بأن يتم صرف رواتب المتقاعدين في العراق، اليوم الخميس الموافق 27 من شهر فبراير، فيما أن يوم الصرف الرسمي يوافق السبت وهي عُطلة رسمية في الدولة العراقية، نظير أنه في حالة عدم توزيع رواتب اليوم سيتم تأجيلها إلى يوم الأحد القادم وهو أول أيام عمل الأسبوع، بحيث يتمكن كافة المستفيدين من الحصول على رواتبهم دون مواجهة أي مشكلة أو عقبة تواجههم أثناء عملية الصرف.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، ومعرفة قيمة الراتب المستحق الحصول عليه من قبل المتقاعد، وفقًا لما يأتي:-