بكل سهولة من هنا.. كيفية الحجز في مبادرة بيتك في مصر للمغتربين

نظرا لأن وزارة المصرية تهتم بتقديم قرارات تهم المواطنين المقيمين داخل مصر وخارجها، أعلنت عن إمكانية التقديم في منحة الإسكان العمراني للمغتربين، لذلك ازداد البحث عن كيفية الحجز في مبادرة بيتك في مصر للمغتربين مما أدى إلى وجود ضغط على موقع التقديم، لكونها منحت فوق خمس الاف وحدة سكنية في أفضل المناطق الراقية، يقدر مبلغ التقديم بنحو 5 آلاف دولار، بينما 9000 آلاف للفيلل.

كيفية الحجز في مبادرة بيتك في مصر للمغتربين

جاءت خطوات التقديم على النحو الآتي:

قم بتسجيل دخول للموقع الرئيسي للمبادرة بواسطة الضغط هنا .

. عليك أن تتطلع على الشروط جيدا، ثم اضغط على موافق.

قم بتأسيس حساب عن طريق تسجيل بالاسم والرقم القومي.

اختر الوحدة السكنية التي ترغب بها.

دفع رسوم المستحقة للوحدة.

قم بتأكيد معلومات الحجز حتى يتم التواصل معك، وتكتمل إجراءات قانونية.

ما هي شروط التقديم في مبادرة امتلاك شقتك بالمبادرة ؟

وضعت الوزارة عدة شروط من أجل الموافقة على طلب التقديم، وهي كالآتي:

يلتزم المتقدم ببنود التي تتعلق بامتلاك الوحدة السكانية مع قبولها.

المتقدم حامل للجنسية المصرية ومقيم داخل مصر.

عمر المتقدم يتخطى ٢١ عاما.

تقديم الأوراق المطلوبة وتكون سارية مثل بطاقة الشخصية.

تسديد قيمة الوحدة السكنية.

مميزات مبادرة بيتك في مصر

تتضمن المبادرة على العديد من المزايا التي تجعلها من أهم المبادرات، وهي كالآتي:

يمكنك الحصول على خصم يصل إلى ١٠٪.

تساهل مع المتقدم، حيث يمكنه التسديد بالطريقة التي تتناسب معه، يمكن أن تصل فترة التسديد إلى عشرة سنوات.

توزيع المرحلة الأولى من المبادرة

المبادرة تحتوي على 5055 وحدة سكنية مع وجود تسع فيلا موزعة كالآتي: