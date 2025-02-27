كيلو هيكفي شهر بحالو.. أسهل وأفضل طريقة لتحضير الفول المدمس في البيت بطعم تحفة

يعتبر الفول المدمس من الوصفات المميزة جدًا التي يتم تناولها بشكل دائم على مائدة الإفطار في الأيام العادية، ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك يتم تناول هذه الوصفة على السحور، حيث إنه معروف بفوائده الكثيرة جدًا التي تعود بالنفع على عائلتك وأسرتك، لذلك سوف نوضح لك الطريقة التي يتم بها إعداد هذه الوصفة في المحلات الكبيرة والتي تجعل المذاق مميز ورائع جدًا.

طريقة تحضير الفول المدمس

في هذه الفقرة سوف نوضح طريقة تحضير الفول المدمس بشكل مفصل وبخطوات بسيطة جدًا، سوف تساعدك في إعداد أفضل أكلة يمكنكِ تناولها في الأيام العادية أو في أيام رمضان:

أولًا يتم غسل الفول بشكل جيد جدًا ثم يوضع في الماء لمدة 6 ساعات على الأقل.

بعدها يتم تغيير الماء ويوضع ماء نظيف حتى يغطي الفول بشكل كامل، بعدها يتم إضافة كوب عدس مغسول ونظيف.

ثم يضاف إليه الفول المدشوش وعصير الليمون وأيضًا بشر الطماطم والجزر وتُقلب المكونات جيدًا.

بعد ذلك يرفع الفول على النار لمدة 3 ساعات ويجب أن تكون النار هادئة.

كذلك بعد أن ينضج الفول تمامًا يمكن استخدامه وإعداده بالطريقة التي تفضلينها.

جدير بالذكر أنه يمكن حفظ الفول المتبقي في أكياس ووضعها في الفريزر لحين الاستخدام.

طريقة دقة الفول المدمس في المنزل

يمكن الحصول على المذاق الغني واللذيذ مثل الفول المدمس الذي يباع في المحلات الكبرى من خلال إعداد دقة الفول في المنزل، وهذه الطريقة سوف نوضحها لكم فيما يلي: