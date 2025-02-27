هل هلالك شهر مبارك.. حضري عجينة القطايف والكنافة في البيت بأسهل طريقة وأجمل طعم

بإمكان جميع الأمهات أن يقمن بتحضير عجينة القطايف والكنافة بكل سهولة داخل المنزل للاستمتاع بأحلى وأشهر حلويات شهر رمضان التي تمتاز بمذاقها اللذيذ وأيضًا طريقة إعدادها المميزة، جدير بالذكر أن خطوات تحضير هذه الوصفة سهلة جدًا وسريعة ولا تستغرق وقت كثير أو مكونات كثيرة لإعدادها، لذلك فإننا سوف نوضح لكم هذه الوصفات بشكل مفصل حتى تتمكني عزيزتي ربة المنزل من إعدادها لاسرتك بكل حب.

طريقة عمل عجينة القطايف والكنافة

في هذه الفقرة سوف نوضح لكم المكونات التي يجب استخدامها لتحضير عجينة القطايف:

2 كوب دقيق.

1 كوب سميد ناعم.

2 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 كوب ماء دافئ.

رشة ملح.

طريقة تحضير القطايف

يمكن تحضير القطايف من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم خلط السميد والسكر والبيكنج بودر والخميرة والملح والدقيق في وعاء.

ثم يضاف إليهم الماء الدافئ بشكل تدريجي مع التحريك بصورة مستمرة حتى يصبح قوام الخليط سائل وناعم وليس به تكتلات.

بعدها تغطى العجينة وتترك لمدة ساعة في مكان دافئ حتى تختمر.

ثم يتم تسويتها في مقلاة غير لاصقة مسخنة مسبقًا.

بعدها تترك القطايف على النار حتى تظهر فقاعات على السطح، ثم ترفع جانبًا وتكرر العملية حتى تنتهي كمية العجين، وبعد أن تبرد يمكن حشوها وقليها في الزيت.

مكونات الكنافة

تتمثل المكونات اللازمة لإعداد الكنافة فيما يلي:

1 عبوة كنافة جاهزة.

2 ملعقة كبيرة سمن أو زبدة مذابة.

2 ملعقة كبيرة سكر اختياري.

طريقة تحضير الكنافة

تتمثل خطوات تحضير الكنافة فيما يلي: