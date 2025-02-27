لوصفات رمضان ثبتها حالًا.. تردد قناة سي بي سي سفرة 2025 بجودة عالية

تقوم الكثيرات من ربات المنازل بالبحث عن تحديث تردد قناة سي بي سي سفرة 2025 بجودة عالية وذلك لما تقوم القناة بتقديمه من برامج مختلفة للطبخ، حيث تهتم بإبتكار محتوى وأفكار مبدعة ومتجددة تجذب بها إهتمام ربات المنازل لمعرفة العديد من الوصفات الجديدة والمميزة التي يمكن تحضيرها بطريقة بسيطة وسهلة، حتى تستمتع عائلاتهم بأشهى وأفضل الأكلات والوصفات خلال شهر رمضان المبارك سواء كانت حلويات أو وجبات رئيسية.

تردد قناة سي بي سي سفرة

تهتم السيدات بالبحث عن تردد قناة سي بي سي سفرة مع إقتراب شهر رمضان المبارك لما تقدمه القناة من أفكار متنوعة ومبتكرة تساعد السيدات في مطبخهم، لذلك سوف نقوم بتوضيح تردد القناة على القمر الصناعى نايل سات فيما يلي:

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد القناة على عرب سات

وفرت إدارة القناة تردد خاص بها على القمر الصناعي عرب سات حيث يمكن لجميع الأشخاص أن يقوموا بتثبيت هذه القناة والاستمتاع بمشاهدة محتوى متميز يقدم من خلال أفضل شيفات مصر، وسوف نوضح هذا التردد فيما يلي:

التردد: 11390.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية استقبال تردد القناة على جهازك

يمكن تنزيل التردد الخاص بقناة سي بي سي سفرة على جميع الأقمار الصناعية المختلفة مثل النايل والعرب سات بشكل بسيط وسهل عبر تنفيذ بعض الخطوات المتمثلة فيما يلي: