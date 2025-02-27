مش هتشتريها تاني.. حضري في البيت عجينة القطايف سريعة وسهلة ومكوناتها على قد الإيد

تعد عجينة القطايف من أشهر الحلويات التي يتم إعدادها في شهر رمضان المبارك، والتي يحبها ويفضلها عدد كبير من الأشخاص سواء كانوا كبار أو صغار، حيث إنها تتميز بمذاقها الرائع وأيضًا قوامها المقرمش من الخارج واللين من الداخل، إضافة إلى أنها تعتبر من الوصفات السهلة والسريعة التي بإمكانك تحضيرها بمكونات بسيطة جدًا في المنزل، علاوة على ذلك فإنها لا تحتاج أي مجهود أو وقت كبير، الأمر الذي يجعلها خيار مثالي جدًا لتحلية مميزة بعد وجبة إفطار رمضان.

مكونات عجينة القطايف

بإمكانك تحضير عجينة القطايف بسهولة من خلال توفير بعض المكونات البسيطة المتواجدة في كل منزل والتي تتمثل فيما يلي:

1½ كوب دقيق متعدد الاستخدام.

½ كوب سميد ناعم.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سكر.

ربع ملعقة ملح.

2 كوب ماء دافئ.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

طريقة إعداد عجينة القطايف

إن طريقة صنع عجينة القطايف سهلة جدًا وسريعة ولا تستغرق وقت كثير، وسوف نوضح هذه الطريقة فيما يلي: