بخطوات بسيطة.. استمارة فتح حساب جديد في بنك الخرطوم بالسودان بالرقم الوطني عبر الهاتف E-account Bank of Khartoum

أطلق البنك المركزي خدمة فتح حساب جديد في بنك الخرطوم بالسودان عبر الإنترنت من أجل التسهيل على المغتربين المقيمين بالخارج، حيث تتيح هذه الخدمة إمكانية الإطلاع على الأرصدة وارسال الحوالات المالية لكافة أقرانهم بكل سهولة وأمان، فمما لاشك فيه أن هذا المصرف أصبح من أكبر وأشهر المصارف الموجودة داخل الدولة بفضل الخدمات المميزة التي تلبي احتياجات العملاء.

فتح حساب جديد في بنك الخرطوم بالسودان

أتاحت الجهات المعنية إمكانية فتح حساب جديد في بنك الخرطوم بالسودان أون لاين بدون الحاجة لزيارة مقر المصرف، حيث تبذل الإدارة قصارى جهدها من أجل توفير كافة التسهيلات والخيارات العديدة التي تلبي احتياجات العملاء والتي من شأنها أن توفر الوقت والجهد على الجميع، وفيما يلي إليك التفصيل:

الولوج إلى موقع بنك الخرطوم الوطني.

تسجيل الدخول عبر ادخال اسم المستخدم وكلمة السر.

تعبئة الاستمارة بالبيانات الشخصية بشكل صحيح.

رفع الملفات والوثائق كاملة على الموقع بصورة دقيقة.

مراجعة المعلومات المدخلة والموافقة على الشروط والأحكام التي تخضع الخدمة لها.

الضغط على خانة ارسال الطلب وسوف يتم ارسال رسالة نصية تتضمن رقم الحساب.

شروط فتح حساب ببنك الخرطوم 2025

توجد هناك مجموعة من الشروط والمتطلبات التي لابد من توافرها في المتقدم، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي: