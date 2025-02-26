“حقيقة أم شائعة“ غدا عطلة رسمية العراق ليوم الخميس 2025.. الأمــانــة العـامــة تــرد

غدا عطلة رسمية العراق 2025 يعتبر هذا السؤال من أكثر الاسئلة تداولا بين المواطنين داخل دولة العراق، حيث يغرب الكثير من الموظفين والعمال والطلاب في معرفة حقيقة أن غدا الخميس عطلة رسمية داخل العراق، حيث كشفت الامانة العامة أن تلك الأخبار المتداولة ما هي الا مجرد شائعات لا اساس لها من الصحة.

غدا عطلة رسمية العراق

لم يتم الاعلان بشكل رسمي عن وجود عطلات غدا الخميس، حيث أوضحت الجهات المختصة أن تلك الأخبار زائفة وطالبت المواطنين بأخذ المعلومة من المصادر الرسمية فقط وعدم السير خلف الشائعات التي ترغب بالتشويش فقط.

جدول العطلات الرسمية 2025

في إطار تنظيم الإجازات الرسمية لعام 2025 في العراق أصدرت الحكومة جدولا يتضمن العطلات الرسمية المعتمدة للعام، يرجى ملاحظة أن بعض هذه التواريخ قد تتغير بناءًا على الرؤية الشرعية للهلال، خاصة فيما يتعلق بالمناسبات الدينية، وجاء الجدول كالتالي:

رأس السنة الميلادية: الأربعاء 1 يناير 2025.

عيد الجيش العراقي: الاثنين 6 يناير 2025.

عيد نوروز: الجمعة 21 مارس 2025.

عيد الفطر المبارك: من الخميس 1 مايو 2025 حتى السبت، 3 مايو 2025.

عيد العمال العالمي: الخميس 1 مايو 2025.

عيد الأضحى المبارك: من الاثنين 7 يوليو 2025 حتى الخميس 10 يوليو 2025

رأس السنة الهجرية: السبت 26 يوليو 2025.

يوم الجمهورية (إعلان تأسيس جمهورية العراق): الاثنين 14 يوليو 2025.

يوم عاشوراء: الأربعاء 6 أغسطس 2025.

المولد النبوي الشريف: الاثنين 6 أكتوبر 2025.

بالإضافة إلى هذه العطلات تعتبر أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع عطلة رسمية في البلاد.