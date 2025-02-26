“خطوة بخطوة” رابط تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية 2025 بالعراق بوابة أور والشروط المطلوبة ur.gov.iq

رابط تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية يعتبر من الأشياء الهامة التي يبحث عنها المواطنين داخل العراق، في إطار سعي الحكومة العراقية لتحسين وتطوير نظام البطاقة التموينية، تم إطلاق تحديثات جديدة لعام 2025 تهدف إلى تحويل البطاقة التموينية التقليدية إلى نظام إلكتروني متكامل، يأتي هذا التحديث لتسهيل عملية توزيع المواد الغذائية وضمان وصولها إلى المستحقين بكفاءة وشفافية أكبر.

رابط تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية

الكثير من المواطنين يرغبون بالتعرف على أبرز ملامح تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية 2025 في العراق، وهي:

تم تحويل العمل بالبطاقة التموينية من النظام الورقي إلى الإلكتروني، مما يسهل على المواطنين تحديث بياناتهم واستلام حصصهم التموينية بمرونة أكبر.

تعمل وزارة التجارة على برنامج جديد يهدف إلى جعل البطاقة الوطنية الموحدة هي نفسها البطاقة التموينية، مما يقلل من البطاقات المطلوبة ويحسن من كفاءة النظام.

تم تطوير منصات مثل “منصة أور” وتطبيقات مخصصة للهواتف الذكية، تتيح للمواطنين تحديث بياناتهم، معرفة مواعيد توزيع الحصص وتقديم الشكاوى أو الاستفسارات بسهولة.

الشروط المطلوبة لتحديث البطاقة التموينية الإلكترونية

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيمًا داخل البلاد بشكل دائم.

بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

بطاقة السكن لإثبات عنوان الإقامة الحالي.

شهادة الميلاد للمواليد الجدد أو تحديث البيانات العائلية.

صور شخصية حديثة إذا لزم الأمر.

يستهدف النظام الفئات الأكثر احتياجًا، ويجب تقديم ما يثبت الدخل الشهري والحالة الاجتماعية لضمان استحقاق الدعم.

خطوات تحديث البطاقة التموينية عبر المنصات الإلكترونية