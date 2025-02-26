الحلقة الجــديــدة نــزلــت الآن.. عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 182 الموسم السادس Kuruluş Osman على تــردد قناة ATV

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 182 من الحلقات المنتظرة بشدة، حيث يعتبر من أبرز الأعمال الدرامية التركية التاريخية، حيث يتناول قصة حياة الغازي عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية ويسلط الضوء على التحديات والصراعات التي واجهها في سبيل تأسيس دولته.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 182

في الحلقة 182 يستمر عثمان في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، حيث تتصاعد الأحداث مع تكثيف المؤامرات من الأعداء سواء من القوى البيزنطية أو المغول، بالإضافة إلى الخيانات المحتملة داخل القبيلة، يظهر عثمان حكمة وحنكة في التعامل مع هذه التحديات معتمدًا على حلفائه المخلصين واستراتيجياته العسكرية المبتكرة، حيث ستشهد الحلقة استعادة بالا خاتون زوجة المؤسس عثمان وذلك بعد أثرها من قبل صوفيا.

تردد قناة ATV التركية

يعرض المسلسل على عدة قنوات، ومن أبرزها قناة ATV وترددها هو:

التردد: 11628

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة الفجر الجزائرية

كما يمكن ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة للمسلسل وترددها هو:

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان

يبث المسلسل على قناة ATV التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أما قناة الفجر الجزائرية فتقوم بعرض الحلقة مترجمة إلى العربية يوم الخميس في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

لمتابعة المسلسل بجودة عالية ينصح بضبط أجهزة الاستقبال على الترددات المذكورة أعلاه.