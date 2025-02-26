استقبل حالا.. تردد قناة وناسة بيبي نايل سات وعرب سات لمتابعة أحدث برامج الاطفال

يرغب الكثير في تنزيل تردد قناة وناسة بيبي الجديد على جهاز الاستقبال من أجل التسلية الصغار في أوقات فراغهم، حيث تهتم القناة بتقديم المحتوى المميز وتحرص على اختيار كلمات الأغاني الهادفة والمناسبة لأعمارهم، وبفضل ذلك تعد هذه القناة واحدة من أفضل القنوات التلفزيونية التي حققت نجاح كبير في الوطن العربي كله.

تردد قناة وناسة بيبي 2025

يتاح الآن استقبال تردد قناة وناسة بيبي 2025 على جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات والاستمتاع بجودة عالية الدقة من حيث الصوت والصورة، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأغاني المسلية والتي تتناسب مع الأطفال الذين يتراوح أعمارهم بين 4-12 عام، فضلاً عن قيامها بعرض بعض البرامج الكرتونية المميزة التي تكسب الأطفال المهارات والأفكار الإبداعية، ولمشاهدة هذا المحتوى إليك التردد:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: hd.

استقبال تردد قناة وناسة عرب سات

تحظى قناة وناسة لولو بشعبية جماهيرية كبرى بمختلف البلدان العربية، وذلك بفضل اهتمامها بنقل المحتوى المختلف الذي يجمع بين المتعة والتعلم، حيث تعد هذه القناة إحدى القنوات الفضائية الرائدة في مجال الترفيه، وفيما يلي إليك التردد الجديد:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: hd.

ضبط تردد قناة وناسة بيبي على التلفاز

لكي يتمكن الصغير من مشاهدة الأغاني الرائعة لابد من تحميل تردد قناة وناسة على الرسيفر، ويتم ذلك كالتالي: