الآن حـــ OSMAN 182.. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 182 الموسم السادس في هذا “المــوعــد“ على تــردد قناة الفجر

يستمر مسلسل المؤسس عثمان في موسمه السادس بجذب انتباه المشاهدين، حيث تترقب الجماهير عرض الحلقة 182 بفارغ الصبر، من المتوقع أن تحمل هذه الحلقة العديد من التطورات المثيرة والمفاجآت الدرامية التي ستؤثر بشكل كبير على مسار الأحداث.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 182

تشير الإعلانات الترويجية إلى نجاة السيدة بالا بعد اعتقاد الجميع بوفاتها تظهر السيدة بالا مجددًا مما يشكل صدمة لعثمان ويعيد فتح ملفات الماضي، كما تقترب الحقيقة من الكشف حول هوية حليمة، ابنة السيد عثمان مما يزيد من التوتر داخل القبيلة ويتخذ عثمان خطوات حاسمة للقضاء على الخونة الذين يهددون استقرار الدولة الناشئة، كما تتجدد الهجمات على القبيلة في محاولة لاستعادتها، مما ينذر بمواجهات شرسة تحدد مصير الشخصيات الرئيسية.

موعد عرض الحلقة 182 قيامة عثمان

ستعرض الحلقة 182 من المؤسس عثمان اليوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة على قناة ATV التركية بدون ترجمة، أما النسخة المترجمة إلى العربية فستبث على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

تردد قناة ATV التركية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11628

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

يذكر أن مسلسل المؤسس عثمان يضم نخبة من النجوم، أبرزهم بوراك أوزجيفيت في دور عثمان بك وأوزغه تورير في دور بالا خاتون، يواصل المسلسل تقديم حبكة درامية تمزج بين الأحداث التاريخية والتطورات الدرامية المشوقة، مما يجعله محط اهتمام واسع من قبل المشاهدين في مختلف الدول.