فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين.. رابط رسمي على هاتفك فقط

أتاح بنك الخرطوم مجموعة من الخدمات الجديدة أمام كافة العملاء سواء المقيمين أو المغتربين السودانيين، فيما يتمكن كل عميل جديد من فتح حساب داخل البنك أونلاين دون زيارة الفرع، فيما أن هذه الخدمة تُساهم في توفير الوقت والجهد المعني بفتح الحساب، وفقًا لمجموعة من الخطوات التي نكشفها لكم في مقال اليوم.

فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين لجميع العملاء الجدد

تتمثل أهم الخطوات الخاصة بفتح حساب بنك الخرطوم أونلاين لجميع المواطنين السودانيين سواء المقيمين أو المغتربين، وفقًا لما يأتي:-

عليك الانتقال إلى موقع بنك الخرطوم عبر الإنترنت.

بعدها قم بتسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات الخاصة بالبنك.

مع تحديدك إلى خدمة فتح حساب بنكي جديد.

بعد ذلك قم بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالعميل الجديد المتقدم.

مع إدخالك إلى الرقم الوطني أو رقم جواز السفر.

فيما يُرجى كتابة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني الساري.

بعد مراجعة البيانات قم بالنقر على زر “إرسال الطلب”.

حتى تتلقى رسالة بنجاح فتح حساب بنك الخرطوم في النهاية.

مستندات فتح حساب بنك الخرطوم

وعن المستندات الواجب إحضارها لكي تقوم بفتح حساب داخل بنك الخرطوم، والاستفادة من كافة الخدمات المصرفية التي يوفرها البنك أمام العملاء سواء المقيمين أو المغتربين السودانيين، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-