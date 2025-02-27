أخـر أنباء المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي والموعـد المتوقع لصرفها + رابط الاستعلام عن المكرمة

توفر الحكومة السعودية الدعم لمختلف الفئات المحتاجة، ومن بين أشكال هذا الدعم المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان، والتي تقدم بمناسبة شهر رمضان لمساعدة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية من الطعام والشراب، ومع اقتراب موعد صرفها يترقب الكثيرون الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بها، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان

انتشرت شائعات كثيرة مؤخرا حول زيادة المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى 1250 ريال، لكن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نفت صحة هذه الأخبار، وأكدت أنه لم يصدر أي قرار رسمي بشأن زيادة المعاشات في شهر رمضان، مشيرة إلى أن أي تحديثات سيتم الإعلان عنها عبر الحسابات الرسمية للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي.

موعد صرف المكرمة الملكية

أوضح وزير الموارد البشرية أن موعد صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان لم يحدد رسميا بعد، لكن من المتوقع صرفها خلال الثلث الأول من رمضان، كما جرت العادة في السنوات السابقة، و قد يتزامن صرفها مع دفعة الضمان الاجتماعي الـ 39، حيث يحصل المستفيد الأساسي على 1000 ريال، فيما يمنح التابع 500 ريال،

الاستعلام عن المكرمة

المكرمة الملكية هي مساعدة مالية غير مستردة تصرف سنويا لمستفيدي الضمان الاجتماعي لدعمهم خلال شهر رمضان، ويتم الإعلان عنها رسميا عبر الديوان الملكي أو الجهات المختصة، حيث تعد إحدى المبادرات الملكية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المحتاجة خلال هذا الشهر الكريم، ويمكن الاستعلام عن هذه المكرمة عن طريق اتباع الخطوات التالية: