العراق يصدر تعليمات حازمة تخص شهر رمضان.. وسار للحماية الاجتماعية

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، فإن مختلف الجهات تكون على وشك استعدادها الكامل لاستقبال الشهر الكريم، فيما قامت هيئة السياحة في العراق، بنشر تعليمات وضوابط حازمة بشأن شهر رمضان، مشيرة إلى أنه يتم منع الإفطار العلني وكذلك إقامة الحفلات والنشاطات الفنية التي لا تتلائم مع الشهر الفضيل، مؤكدة أنه سيتم غلق المطاعم وكافة الأماكن المعنية ببيع الأطعمة قبل شروق الشمس إلى الغروب بما يُستثنى من ذلك المرافق السياحية المتمثلة في المطاعم السياحية بالطرق الخارجية، وكذلك مطاعم الدرجة الممتازة.

تعليمات حازمة من هيئة السياحة

وشددت الهيئة على كافة المواطنين بالالتزام بتعليماتها الصارمة خلال شهر رمضان وإلا سيتم اتخاذ إجراءات قانونية في حق المخالفين وفق القانون المحدد من قبل الهيئة، ليأتي ذلك ضمن الاستعدادات الكاملة التي تتجهز لها مختلف الجهات العراقية والدوائر العاملة في الدولة، مع مراعاة أن ذلك يُحافظ على المظهر العام للدولة، وتجلي قدسية شهر رمضان المبارك في مثل هذه التعليمات.

تخفيضات السلع على المشمولين بالحماية الاجتماعية

وفي سياق متصل، أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي، تعليماته بشأن تخفيض الأسعار على المشمولين بالحماية الاجتماعية، بما تتراوح نسبتها من 10 لـ 15%، فيما أن ذلك يأتي استنادًا إلى أولويات البرنامج الحكومي والعمل على مكافحة ظاهرة الفقر ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، فيما يتم العمل بالقرار الصادر بدءًا من شهر رمضان المبارك وحتى نهايته، بحيث يتمكن المستفيدين من شراء احتياجاتهم الأساسية بتخفيضات هائلة من مختلف مراكز التعاون هايبر ماركت.