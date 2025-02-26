أخـر أخبار المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان + موعد النـزول المتوقع والشروط اللازمة

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك يبحث الكثير من الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي في المملكة عن موعد المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان والتي يتم صرفها بقرار من ملك الحرمين الشريفين، حيث يحرص على وصول هذه المكرمة إلى الأسر المستحقة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، وإليكم أهم التفاصيل حول الخبر في السطور التالية لهذا التقرير.

المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان

يتم صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان في شهر رمضان المبارك وذلك حتى يستعين بها الأسر الفقيرة المسجلة في الضمان الاجتماعي المطور في المملكة بشراء احتياجاتهم الأساسية من المكرمة خلال شهر رمضان المبارك، وجاءت آخر الأخبار الخاصة بموعد صرف المكرمة على النحو التالي:

انتشرت الكثير من الأخبار في المملكة العربية السعودية عن إيداع المكرمة الملكية في حسابات المستفيدين.

ولكن خرجت علينا وزارة التضامن الاجتماعي في المملكة لتنفي بشكل رسمي صحة هذه الأخبار.

وذلك لأنه في حالة نزول المكرمة الملكية فإنه يتم ذلك عبر القنوات الرسمية للوزارة.

وفق للسنوات الماضية فإنه كان يتم إيداع المكرمة الملكية الأسر الفقيرة في نصف شهر رمضان المبارك.

وعلى ذلك فإنه من المتوقع أن يتم صرف المنحة في نفس الميعاد لهذا العام، أن لم يتم الإعلان عن غير ذلك.

شروط الحصول على المكرمة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي في المملكة العربية عدة شروط في كل من يرغب في الحصول على المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان ومن أهم هذه الشروط ما يلي: