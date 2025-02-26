خبر الهنا والسعادة.. صرف 125 جنيه للفرد على بطاقة التموين عن شهر رمضان

في إطار الدعم المستمر من قبل الحكومة، فقام رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بإطلاق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، فيما استهل وزير المالية حديثة بتقديم كامل التهنئة إلى القيادة السياسية وكافة أعضاء الحكومة والشعب المصري بحلول شهر رمضان الكريم، موضحًا أن هناك توجيهات واضحة من الحكومة لتقديم حزمة اجتماعية متنوعة مخاطبًا بها الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية.

حزمة اجتماعية جديدة للمواطنين

وأكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن هناك مجموعة من الحزم الاجتماعية والإجراءات التي تدعم المواطن بشكل كبير، فيما يوجد نحو 10 ملايين أسرة حاملين لبطاقات التموين، ليكونوا أكثر احتياجًا وأقل دخلاً، فيما يتم العمل على منحهم 125 جنيهًا مبلغًا إضافيًا، بالإضافة إلى 250 جنيهًا للبطاقة التي تضم نحو فردين، حتى أن برنامج تكافل وكرامة تم وضع مجموعة من المعايير والضوابط الواضحة التي تأتي ضمن منظومة تتمتع بدقة واستهداف واضح.

دعم تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة

ويستفيد من برنامج تكافل وكرامة نحو 5.2 مليون مستفيد، حتى أنه سيتم العمل على منحهم مبلغ قيمته 300 جنيه لكل أسرة عن شهر رمضان المبارك، من أجل العمل على تلبية احتياجاتهم الأساسية، فيما يتم العمل على تطبيق هذا القرار المعني بالمنحة المالية الجديدة بداية من شهر أبريل القادم، بما تكون الزيادة بنسبة تبلغ نحو 25% بشكل دائم يشمل كافة المستحقين في البرنامج، لتكون هذه نسبة جيدة لدعمهم بشكل كبير، وضمن حزمة الحماية الاجتماعية فيتم العمل على منح العمالة غير المنتظمة مبلغ إضافي يقدر قيمته بنحو 1500 جنيه لكل عام.