تسهـيلات عند فتح حساب بنك الخرطوم من خلال تطبيق بنكك.. قــدم بالرقم الوطني دون زيارة الفرع

من أبرز الخدمات التي يتم تقديمها من قبل بنك الخرطوم فتح حساب بنك الخرطوم الذي يمكن من خلاله فتح حساب في البنك بكل سهولة دون الحاجة للتوجه إلى فرع البنك أو تكبد أي عناء أو مشقة، وهناك عدة خطوات إلكترونية تم الإعلان عنها من قبل البنك، كما تم الإعلان عن عدة شروط مهمة يجب توافرها في كل من يرغب في الحصول على الخدمة، وتتمثل هذه الأمور في التالي.

فتح حساب بنك الخرطوم

قام بنك الخرطوم بالإعلان خطوات فتح حساب بنك الخرطوم الذي تم إتاحته من قبل البنك منذ فترة قريبة أمام جميع المواطنين السودانيين، وهذه الخطوات تتم بشكل إلكتروني، وذلك دون الحاجة للذهاب إلى فرع البنك، كما أن البنك أتاح الخدمة عبر أكثر من طريقة، حيث يمكن بكل سهولة فتح الحساب من خلال تطبيق بنكك التابع للبنك أو من خلال موقع البنك الالكتروني، وذلك من خلال الخطوات التالية:

في حالة فتح الحساب من خلال موقع بنك الخرطوم، يتم التوجه إلى موقع البنك الإلكتروني عبر الإنترنت.

بعدها يتم تسجيل الدخول إلى البنك.

ثم يتم الضغط على أيقونة فتح حساب.

بعد ذلك يتم اختيار اللغة بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

في النهاية يتم الضغط على أيقونة استمارة التسجيل.

بعد ذلك يتم رفع المستندات المطلوبة.

ثم يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، يقوم البنك بإرسال رقم الحساب إلى العميل.

التقديم من خلال تطبيق بنكك

يمكن بكل سهولة فتح حساب بنك الخرطوم وذلك من خلال تطبيق بنكك عبر الخطوات التالية:

يتم تحميل التطبيق من خلال متجر التطبيقات على هاتفك بشكل مجاني.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى التطبيق.

بعدها يتم اختيار أيقونة فتح حساب.

ثم يتم اختيار أيقونة اللغة.

بعدها يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة.

كما يتم رفع جميع الأوراق والمستندات اللازمة.

ثم يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

وجدير بالذكر أنه يشترط في المتقدم أن يكون مواطن سوداني الجنسية، وإن يكون لديه بطاقة هوية وطنية سارية، وإن يقوم بايداع مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه سوداني على الأقل.