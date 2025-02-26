رابط تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية 2025 العراق.. بــادر هسـه قبل رمضان خلال منصة أور

الكثير من المواطنين يرغبون في معرفة رابط تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية الذي يتم من خلاله تحديث البطاقة التموينية في العراق وهو يعد أمر ضروري جدا، وقامت الحكومة العراقية بتسهيل الإجراءات على المواطنين وذلك بعد جعل التحديث أمر إلكتروني يتم عبر منصة أور الرقمية التي تقدم العديد من الخدمات للمواطنين في الدولة العراقية، وإليكم أهم تفاصيل هذا الخبر في السطور التالية لهذا التقرير.

رابط تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية

قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن رابط تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية الذي يتم من خلاله تحديث بيانات البطاقة التموينية للمواطنين المستحق داخل الدولة، وتتم خطوات التحديث وفقا للتالي:

يتم التوجه إلى منصة أور من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالمنصة.

يتم بعدها تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي الخاص بالمواطن، وذلك في حالة وجود حساب شخصي.

أما في حالة عدم وجود حساب شخصي يتم الضغط على أيقونة إنشاء الحساب.

بعدها يتم الضغط على أيقونة خدمة البطاقة التموينية من بين الخدمات المتاحة أمامك.

بعدها يتم إدخال البيانات الشخصية التي يحتاج إليها الموقع.

بعدها يتم تحديد نوع الخدمة بين تحديث البيانات أو تسجيل حساب جديد.

ثم يتم بعد ذلك ملء بيانات الاستمارة الإلكترونية بالبيانات المطلوبة.

يتم بعد ذلك رفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

عليك القيام بمراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

ثم يتم بعد ذلك الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

شروط الحصول على الدعم التمويني

بعد معرفتك رابط تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية يلزمك أولا أن تطلع على أهم الشروط التي يجب توافرها في كل من يرغب في الحصول على الدعم التمويني، وتتمثل أهم الشروط في التالي: