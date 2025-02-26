البنا هيقف شويه.. سعر طن الحديد والأسمنت مع اقتراب شهر رمضان

في ظل الاضطراب الملحوظ التي تشهده أسعار مواد البناء بمختلف أنواعها، فإن ذلك يُشير لحالات البناء التي تتم في المحافظات، لكن مع دخول شهر رمضان المبارك تتوقف حركة البناء بشكل طفيف، مما يُشير ذلك إلى تراجع في سعر طن الحديد والأسمنت داخل المحلات والمحاجر المعنية بالبيع والشراء، ويمكنك التعرف على أسعار مواد البناء في السطور التالية.

سعر طن الحديد اليوم

جاءت أبرز التحديثات التي تمت على سعر طن الحديد اليوم الأربعاء ومع أخر التعاملات اليومية، وفقًا لما يأتي:-

وصل سعر طن الحديد من النوع “عز” إلى 38 ألف و500 جنيه للطن الواحد.

فيما أن سعر طن الحديد “الجارحي” سجل نحو 36 ألف جنيه.

بالإضافة إلى أن سعر الحديد من نوع “المصريين” سجل نحو 38 ألف و500 جنيه للطن الواحد.

كما أن سعر الحديد من نوع “بشاي” سجل نحو 38 ألف و500 جنيه.

سعر طن الأسمنت اليوم الأربعاء

كما جاء أبرز التحديث الذي تم على سعر طن الأسمنت اليوم السبت الموافق 26 من شهر فبراير 2025، كما يأتي:-