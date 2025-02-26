سعر الأرز الشعير مع دخول شهر رمضان

يبحث العديد من المواطنين، عن أسعار الأرز بمختلف أنواعه الشعير والأبيض على مدار التعاملات اليومية، نظير دخول شهر رمضان المبارك الذي يحتاج إلى مثل هذه السلع الأساسية داخل كافة البيوت، بالإضافة إلى أن أسعار مازالت في حالة استقرار ملحوظ على مدار الفترة الماضية، وعليه فسنكشف لكم أبرز التحديثات التي تمت على أسعار الأرز وجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال السطور التالية.

سعر طن الأرز الشعير

وصل سعر الأرز الشعير العريضة إلى الحبة من 17 لـ 17 ألف و500 جنيه، فيما أن أسعار الأرز الشعير الرفيعة الحبة تراوح من 16 لـ 16 ألف و500 جنيه للطن الواحد، بالإضافة إلى أن أسعار الأرز الأبيض سجل نحو 25 ألف جنيه من النوع الرفيع، بينما تراوح سعر طن الأرز من النوع العريضة الحبة من 27 لـ 29 ألف جنيه للطن الواحد، حيث إن الأسعار الخاصة بالسلع يتم تحديثها على مدار اليوم، بناءً على عمليات العرض والطلب الذي يكون من قبل المواطنين.

جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية

أنهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كافة تجهيزات بشأن عرض معارض أهلاً رمضان لعام 2025، وذلك بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مع تنظيم الشركة في ميدان السواح بمحافظة القاهرة لتوفير كافة السلع الغذائية التي من بينها اللحوم والأرز والسكر والخضراوات ومختلف السلع الأساسية الأخرى، ناهيك عن ياميش رمضان التي تأتي بتخفيضات هائلة تصل لـ 30% من أجل تنفيذ التوجيهات الرئاسية في الحصول على السلع بأسعار عادلة دون أي احتكار من قبل التجار.