القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم 26 فبراير 2025 في الدوري الإسباني

تتجه أنظار عشاق الكرة الإسبانية اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 إلى المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وريال سوسيداد ضمن منافسات الدوري الإسباني، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وتعزيز موقفه في البطولة تقام مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم على ملعب ريال أرينا في تمام العاشرة والنصف مساء بتوقيت مصر، والحادية عشرة والنصف مساء بتوقيت السعودية.

مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم

يخوض ريال مدريد اللقاء بعد فوزه في الدور السابق على ليجانيس، بينما تأهل ريال سوسيداد بعد انتصاره على أوساسونا بنتيجة 2-0، وهو ما يجعل هذه مواجهة مشتعلة بين ريال مدريد وريال سوسيداد خاصة مع تطلع كل منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم

حصلت قناة SSC HD 1 السعودية الرياضية على حقوق بث مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا هذا الموسم 2024-2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمكن متابعة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم عبر الترددات التالية:

تردد قناة SSC HD 1 على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

معامل الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة البث: ممتازة

تردد قناة SSC HD 1 على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12418

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة البث: ممتازة

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام ريال سوسيداد

يدخل ريال مدريد المواجهة بتشكيلة قوية بقيادة المدرب ومن المتوقع أن يعتمد على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز – أنطونيو روديجر – ديفيد ألابا – فيران جارسيا

خط الوسط: لوكا مودريتش – داني سيبايوس – جود بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو

أهمية المباراة لكل من ريال مدريد وريال سوسيداد