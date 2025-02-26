نزلها الآن.. تردد قناة مصر دراما MBC Masr Drama الجديد 2025 وجدول مسلسلات رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تزداد عمليات البحث عن تردد قناة مصر دراما MBC Masr Drama التي ستعرض المسلسلات الرمضانية، ومن بين القنوات التي تحظى باهتمام كبير هي قناة مصر دراما MBC Masr Drama، حيث تقدم باقة متنوعة من المسلسلات الدرامية التي تناسب جميع الأذواق، إلى جانب مجموعة من البرامج الترفيهية، الدينية، وبرامج المسابقات وقد حصلت تردد قناة مصر دراما MBC Masr Drama هذا العام على حقوق عرض مجموعة من المسلسلات الحصرية التي ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر مما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات التلفزيونية خلال الشهر الكريم.

تردد قناة مصر دراما MBC Masr Drama الجديد 2025

لضمان متابعة جميع المسلسلات والبرامج التي تقدمها قناة مصر دراما MBC Masr Drama ، يمكن ضبط تردد قناة مصر دراما MBC Masr Drama الجديد على مختلف الأقمار الصناعية وفق البيانات التالية:

تردد قناة مصر دراما على نايل سات

التردد: 11839

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة مصر دراما على عرب سات

التردد: 12467

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة مصر دراما على يوتلسات E7WA

التردد: 12467

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

إشارة البث: 8PSK DVB-S2

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كيفية ضبط قناة مصر دراما MBC Masr Drama على جهاز الاستقبال

لضبط تردد قناة مصر دراما MBC Masr Drama بسهولة يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى إعدادات الرسيفر عبر جهاز التحكم. اختيار قائمة التركيب ثم الانتقال إلى خيار البحث اليدوي. إدخال بيانات التردد وفقًا للقمر الصناعي المستخدم. بدء البحث عن القناة ثم حفظها في قائمة القنوات المفضلة لديك.

قائمة مسلسلات رمضان 2025 على قناة مصر دراما MBC Masr Drama

تستعد قناة مصر دراما MBC Masr Drama لتقديم مجموعة من أقوى المسلسلات الرمضانية التي تضم نجوم الدراما المصرية والعربية، وتشمل القائمة ما يلي:

سيد الناس

العتاولة 2

المداح – أسطورة العهد

منتهى الصلاحية

أشغال شقة جدًا

إش إش

النص الشعب

عايشة الدور

الغاوي

شهادة معاملة أطفال

مميزات قناة مصر دراما MBC Masr Drama في رمضان 2025