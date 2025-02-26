سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء الموافق 26-2-2025

شهدت أسعار الفراخ حالة من الاستقرار في تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 25 من شهر فبراير 2025 داخل مختلف البورصات والمحلات التجارية، فيما أن ذلك جاء مع دخول شهر رمضان المبارك التي يزداد فيه الطلب على شراء الدواجن، ويمكنك معرفة سعر الكيلو الواحد من الفراخ البيضاء أو الحمراء، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء

أما عن التحديثات التي تمت على أسعار الفراخ البيضاء والحمراء في تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2025، جاءت كما على النحو الأتي:-

وصل سعر الفراخ البيضاء بالمزرعة إلى 90 جنيهًا، فيما تراوح السعر للمستهلك من 100 لـ 105 جنيهًا للكيلو الواحد.

أما بالنسبة لسعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة فسجلت نحو 125 جنيهًا، وللمستهلك تراوح من 130 لـ 135 جنيهًا للكيلو الواحد.

بالإضافة إلى أن كيلو الرومي بلغ نحو 114 جنيهًا، أما بالنسبة للرومي الأسمر فسجل نحو 135 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار الكتاكيت اليوم

فيما جاءت أبرز التحديثات التي تمت على أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2025، وفقًا لما يلي:-