حدثها الآن.. تردد قناة إس إس سي الرياضية SSC SPORT 1HD الجديد 2025 وأبرز البرامج الرياضية

تعتبر قناة إس إس سي الرياضية SSC SPORT 1HD واحدة من أبرز القنوات الرياضية في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم تغطية شاملة لأهم البطولات والمنافسات المحلية والعالمية لا تقتصر قناة إس إس سي الرياضية على بث مباريات كرة القدم فقط، بل تشمل العديد من الرياضات الأخرى مثل السباحة، كرة السلة، وكرة اليد، مما يجعلها وجهة مفضلة لعشاق الرياضة بمختلف اهتماماتهم وتقدم قناة إس إس سي الرياضية محتوى رياضي مميز بجودة عالية مع استوديوهات تحليلية وبرامج رياضية متنوعة.

تردد قناة إس إس سي الرياضية SSC SPORT 1HD الجديد

لضمان متابعة جميع الأحداث الرياضية التي تقدمها قناة إس إس سي الرياضية، يمكن ضبط تردد قناة إس إس سي الرياضية SSC SPORT 1HD على مختلف الأقمار الصناعية من خلال البيانات التالية:

تردد قناة SSC SPORT 1HD على نايل سات

التردد: 12523

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة SSC SPORT 1HD على عرب سات

التردد: 12418

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة SSC SPORT 1HD على بدر سات

التردد: 12418

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كيفية ضبط تردد قناة SSC SPORT 1HD على جهاز الاستقبال

لضبط قناة إس إس سي الرياضية SSC SPORT 1HD على جهاز الرسيفر بسهولة يمكن اتباع الخطوات التالية:

استخدام جهاز التحكم والضغط على زر “القائمة” (Menu). الانتقال إلى خيار “إعدادات القنوات” ثم “إضافة قناة جديدة”. تحديد القمر الصناعي المطلوب وإدخال بيانات التردد المذكورة أعلاه. الضغط على “بحث” أو “Scan” لبدء البحث عن القناة. بعد انتهاء البحث، يتم حفظ القناة في قائمة القنوات ليتمكن المشاهد من متابعتها بسهولة.

أبرز البرامج الرياضية على قناة SSC SPORT 1HD

تقدمقناة إس إس سي الرياضية SSC SPORT 1HD مجموعة من البرامج الرياضية التي تغطي مختلف الألعاب والبطولات ومن أبرز هذه البرامج:

تحليل شامل قبل وبعد المباريات مع خبراء رياضيين. بث مباشر وتحليل للمباريات الكبرى في السعودية والدوريات الأوروبية والعالمية. تقديم تقارير رياضية مميزة عن الأندية واللاعبين والمنافسات المختلفة. تغطية مباشرة لرياضات مثل السلة، الطائرة، السباحة، وألعاب القوى.

مميزات قناة SSC SPORT 1HD