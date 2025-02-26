“رابط سريع” فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع

مازال العديد من المواطنين يرغبون في فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع، نظير أنه تم إطلاق هذه الخدمة حديثًا للتسهيل على العملاء في الحصول على حسابات بنكي وإدارة أموالهم من خلال فتح الحساب، بما يتمكن كل عميل سواء المقيم أو المغترب إمكانية فتح الحساب عن بُعد، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

أما عن الخطوات المعنية بفتح حساب بنك الخرطوم والاستفادة من كافة الخدمات البنكية التي يوفرها البنك، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

قم بالتوجه إلى بنك الخرطوم عبر الإنترنت.

مع قيامك بتسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

ليتم اختيار اللغة والخدمة التي ترغب فيها “فتح حساب جديد”.

بعدها ستتمكن من إدخال كافة المعلومات الخاصة بالعميل المتقدم مع رفع المستندات المطلوبة والخاصة بطلب فتح الحساب.

الموافقة على سياسة وخصوصية البنك المفروضة.

فيما يمكنك التأكيد على المعلومات التي قمت بإدخالها.

مع النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

ما هي شروط فتح حساب بنك الخرطوم والموافقة عليه؟

أما عن الشروط الواجب توافرها في كافة العملاء راغبي فتح حساب داخل بنك الخرطوم والإستفادة الكاملة من خدما البنك المتوفرة، وفقًا لما يلي:-