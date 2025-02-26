طريقة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين بالرقم الوطني 2025 bankofkhartoum.com

اكتسب بنك الخرطوم شهرة واسعة عبر الأجيال، حيث يعتبر من أكبر البنوك الإسلامية في الخرطوم وقد حظي بثقة عملائه وسعى دائمًا إلى التيسير عليهم قدر الإمكان وفي هذا الإطار، أطلق البنك خدمة إلكترونية جديدة يمكن أن تتيح للعملاء فتح حساب أونلاين عبر موقعه الإلكتروني وقد جاءت هذه الخطوة لصالح العملاء، خاصة مع اغتراب الكثير من المواطنين السودانيين خارج البلاد، بالإضافة إلى توفير الوقت والمجهود وتجنب مشقة الوقوف في الطوابير للحصول على الخدمات المصرفية.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

يمكن القسام بفتح الحساب بسهولة عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك عبر الإنترنت أو الضغط هنا.

اختيار أيقونة “فتح حساب إلكتروني” من بين الخيارات المتاحة.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، بما في ذلك الرقم الوطني الخاص بالمواطن السوداني والتأكد من سريانه.

رفع جميع المستندات المطلوبة، مع التأكد من وضوحها وتوافقها مع متطلبات البنك.

بعد الانتهاء، يتم الضغط على زر “إرسال” والموافقة على جميع الشروط والأحكام.

في حال صحة المستندات والبيانات، يقوم البنك بإرسال رسالة نصية إلى مقدم الطلب تؤكد فتح الحساب بنجاح.

شروط فتح حساب إلكتروني في بنك الخرطوم

لفتح حساب إلكتروني في بنك الخرطوم، يجب توافر الشروط التالية: