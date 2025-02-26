العراق يصدر بيان هام للمتقاعدين قبل صرف رواتب شهر رمضان

كشفت هيئة التقاعد العامة في العراق، اليوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر فبراير 2025، عن إنهاء المعاملات الخاصة بمتقاعدي الجيش السابق “الوجبة الخامسة”، على أن يتم عمل كشف حسابي لكل متقاعد خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى المخصصات الخاصة بالخطورة، وعليه أوضح مدير الإعلام بالهيئة، علاء محمد، أن ذلك جاء ضمن توجيهات رئيس الوزراء خلال زيارته أمس إلى مقر هيئة التقاعد، مما أثمرت هذه الزيارة عن العديد من القرارات التي تأتي لصالح المتقاعد.

قرار هام للمتقاعدين

وأوضح علاء محمد في تصريحات صحفية له اليوم، أن بين القرارات الهامة التي شدد عليها الرئيس “السوداني” ملف مستحقات اسرى حرب الخليج، مما وجه بسرعة حسم أوضاعهم وإنهاء معاملات المالية، من أجل إحالتهم إلى التقاعد، وفقًا للإستحقاقات المحددة، بعد الإنتهاء من مراجعة وتدقيق بياناتهم، حتى أن ذلك يُساهم بشكل كبير في دعم العديد من المتقاعدين وأسرهم عقب صرفهم إلى الرواتب التقاعدية دون مواجهة أي مشكلة.

إحالة منتسبي الجيش السابق

وأشار “محمد” أن الوجبة الخامسة من رواتب المتقاعدين في الجيش السابق، هم من أحيلوا بعد سقوط النظام البائد للتقاعد، وفقًا لأوامر ديوانية بتاريخ 24-9-2004، ناهيك عن استمرار هذه الأوامر حتى عام 2014، فيما لم يتم صدور أي أوامر أو قرارات في حقهم بعد هذا العام، مؤكدًا أن الهيئة توصلت للعمل على إنجاز الوجبة الخامسة من كل هذه الأوامر من أجل العمل على تحويلها إلى هيئة التقاعد، وضمان حصولهم على المستحقات المالية.

صرف رواتب المتقاعدين في العراق

يذكر أن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر مارس من المتوقع أن توافق يوم الخميس القادم الموافق 27 من شهر فبراير 2025 ما لم يتم صدور أي أوامر أو قرارات جديدة، وعليه فإن المصارف على أتم استعداد من أجل البدء في التوزيع قبل دخول شهر رمضان المبارك.