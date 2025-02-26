تردد قناة وناسة الان على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات

تعتبر قناة وناسة أطفال الجديد من أروع القنوات الفضائية التي لاقت إنجذابًا كبيرًا من قبل ملايين المتابعين في مختلف الدول العربية، عقب ما تقدمه بعرضه على مدار اليوم من محتوى أكثر من رائع ومميز ينجذب إليه الكثير من الصغار، فيما أصبح من السهل إمكانية القيام بالتعرف على التردد الجديد للقناة سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة الان

قم بالتعرف على التردد الجديد لقناة وناسة أطفال، ومتابعة مشاهدة ممتعه على مدار اليوم، وذلك بجودة عالية وإشارة قوية، كما نص على النحو الأتي:-

قمر صناعي قناة وناسة الجديد يكون النايل سات.

بينما التردد الخاص بقناة وناسة فهو 11430.

فيما أن استقطاب القناة يكون رأسي.

حتى أن معدل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “3/4”.

تحديث تردد قناة وناسة أطفال الجديد

هناك بعض المعلومات الأخرى الخاصة بالتعرف على التردد الجديد لقناة وناسة عبر الأقمار الصناعية، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي الأخر العرب سات.

بينما التردد للقناة 11270.

استقطابها فهو رأسي.

معدل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “3/4”.

طريقة تثبيت قناة وناسة أطفال

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بتثبيت قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي، وفقًا لما يلي:-