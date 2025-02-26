سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء الموافق 26-2-2025

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 26 من شهر فبراير 2025، بعد أخر تحديثات تمت على العملة الأجنبية أمس الثلاثاء، نظير أن العملة حققت ارتفاعًا كبيرًا على مدار الفترة الماضية، بناءً على عمليات والطلب، ووفقًا للقرارات الصادرة من قبل البنك المركزي، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث تم على سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال السطور التالية.

أسعار الدولار اليوم الأربعاء

جاءت أبرز التحديثات التي تمت على أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في التعاملات اليومية، وفقًا لما يأتي:-

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي إلى 5056 جنيه شراء، وبيع 50.66 جنيه.

فيما أن سعر الدولار بلغ نحو 50.55 جنيه للشراء، وللبيع 50.65 جنيه في الأهلي.

ناهيك عن وصول سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر إلى 50.55 جنيه شراء، وبيع 50.65 جنيه.

بالإضافة إلى أن سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي سجل نحو 50.55 جنيه شراء، وللبيع 50.65 جنيه.

تحديثات العملة الأجنبية أمام الجنيه المصري

فيما جاءت باقي التحديثات التي تمت على العملة الأجنبية أمام الجنيه المصري، وذلك بعد تثبيت البنك المركزي إلى سعر الفائدة في أخر جلسة له، بما وصل إلى 27.25% و28.25% الإيداع والإقراض على الترتيب، وفقًا للأتي:-