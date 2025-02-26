سعر الذهب اليوم مع دخول شهر رمضان.. البيع حصله ايه

شهدت أسعار الذهب حالة من الإستقرار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 26 من شهر فبراير 2025، وذلك بعد أخر تراجع شهدته الأسعار في نهاية التعاملات المسائية، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على سعر الجرام الواحد من ذهب بمختلف أنواعه المتغيرة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الذهب اليوم مع دخول رمضان

جاءت أبرز التحديثات التي تمت على أسعار الذهب اليوم الأربعاء وخاصة مع دخول شهر رمضان التي فيه تبطء عمليه البيع والشراء، وفقًا لما يأتي:-

وصل سعر الذهب من عيار “24” إلى 4674 جنيه شراء، وللبيع 4702.75 جنيه.

فيما أن سعر الذهب عيار 14 بلغ نحو 2726 جنيه شراء، وبيع 2743 جنيه.

نظير وصول سعر الذهب عيار “21” إلى 4090 جنيهًا للشراء، وللبيع 4115 جنيهًا للجرام الواحد بدون المصنعية.

أما عن عيار 18 فبلغ قرابة الـ 3505 جنيه شراء، وبيع 3527 جنيه للجرام الواحد.

أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب فوصل إلى 32 ألف و720 جنيهًا شراء، وللبيع 32920 جنيهًا.

أسعار سبائك الذهب الان

أما بالنسبة لأخر تحديثات تمت على أسعار السبائك الذهبية في التعاملات اليومية، فإنها جاءت كما يأتي:-