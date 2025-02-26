“مرحب شهر الصوم” امساكية رمضان 1445 العراق : اعــرف مواعيد الافطار والسحور في المحافظات

مع اقتراب شهر رمضان المبارك بات البحث عن امساكية رمضان 1445 العراق من أهم عمليات البحث وذلك لأن الكثير من المسلمين في العراق يرغبون في معرفة موعد الصلوات والسحور والشروق وغيرها من الأمور التي تهم المسلمون في شهر رمضان المبارك شهر الطاعات والبركات، وجاءت امساكية شهر رمضان الكريم في العراق لهذا العام على النحو الذي سوف نوضحه في السطور التالية لهذا التقرير.

امساكية رمضان 1445 العراق

من المقرر أن تكون الصلوات في شهر رمضان الكريم في امساكية رمضان 1445 العراق متقاربة من نفس المواعيد كل عام، ولكن مع اختلاف بسيط في بعض الأيام، حيث من المقرر أن تكون على النحو التالي:

السبت 1 مارس 2025 الأول من رمضان الفجر 05:07 am الظهر 12:16 pm pm العصر 03:30 pm المغرب 05:59 pm العشاء 07:29 pm.

الأحد 2 مارس الثاني من رمضان الفجر 5,05 صباحا، الظهر 12,16 مساء، العصر 3,30 مساء، المغرب 6,00 مساء، الفجر 7,30 مساء.

الإثنين 3 مارس الموافق الثالث من رمضان الفجر 5,04 صباحا، الظهر 12,16 مساء، العصر 3,31 مساء، المغرب 6,01 مساء، العشاء 7,31 مساء.

الثلاثاء 4 مارس الرابع من رمضان الفجر 5,03 دقائق، الظهر 12,16 مساء، العصر 3,31 مساء، المغرب 6,02 مساء، العشاء 7,32 مساء.

الأربعاء 5 مارس الخامس من رمضان الفجر 5,01 صباحا، الظهر 12,15 مساء، العصر 3,32 مساء، المغرب 6,02 مساء، العشاء 7,32 مساء.

رمضان في العراق

بعد اطلعنا على امساكية رمضان 1445 العراق نوضح لكم موعد رمضان 1446 لهذا الشهر، حيث من المقرر أن يكون وفق الحسابات الفلكية على النحو التالي: