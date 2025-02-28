“تحويل الرسائل الصوتية إلى نص”.. مميزات التحديث الجديد لتطبيق الواتساب WhatsApp 2025 وفعّل ميزة حماية الصورة الشخصية

يبحث العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن مزايا الواتساب الأخضر بعد إطلاق الإصدار الأخير له الفترة الماضية، حيث يعتبر تطبيق الواتساب واحد من أشهر التطبيقات التي يستخدمها ملايين الأشخاص حول العالم من أجل إرسال الرسائل النصية والصوتية، علاوة على ذلك فإن تطبيق الواتس أب الأخضر يوفر حماية لبياناتك عكس النسخ الأخرى المعدلة التي تكون أكثر عرضة إلى الاختراق، بالتالي تكون النسخ المعدلة محاطة بالمخاطر.

مميزات تطبيق الواتساب الأخضر 2025

يتميز تطبيق الواتساب الأخضر بعدد كبير من المزايا التي تجعل عدد كبير من الأشخاص دائمًا يبحثون عنه:

يمكنك من خلال التطبيق إرسال الرسائل بسرعة.

إجراء المكالمات المرئية والصوتية بجودة عالية.

بإمكانك إرسال الوسائط مثل الملفات بصيغ مختلفة والصور والفيديوهات.

يتم تشفير المكالمات بين الطرفين بشكل تام من أجل الحفاظ على خصوصية المحادثات.

يمكن تحميل التطبيق على أجهزة مختلفة سواء أيفون أو أندرويد.

لا يحتوي التطبيق على إعلانات مزعجة.

بإمكانك إنشاء مجموعات للدردشة مع الأصدقاء والأقارب.

نشر حالات عبر التطبيق ومشاركتها مع الأصدقاء.

ميزات جديدة في الواتساب الإصدار الأخير 2025

في الإصدار الأخير من الواتس آب الأخضر تم إضافة مجموعة من الخصائص التي من بينها الآتي: