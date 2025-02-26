تابعوا الحلقة 182 المؤسس عثمان..موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس وتردد قناة الفجر الجزائرية

مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس من أهم المسلسلات التاريخية التي نالت إعجاب المتابعين للمسلسلات التاريخية لذلك سوف نوضح للجميع موعد عرض المسلسل على قناة atv التركية كذلك على قناة الفجر الجزائرية كما سوف نوضح طريقة تنزيل القناة الفضائية المجانية على جهازك الشخصي بدون تشفير وبجودة عالية في الصوت والصورة في مقال اليوم.

ما هو موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

نال مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس إعجاب الكثير من المتابعين في الوطن العربي بالكامل لذلك سوف نوضح لكم اليوم موعد عرض المسلسل على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لمشاهدة أفضل المسلسلات التاريخية منها مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس لذلك للعلم سوف يتم عرض الموسم السادس على قناة atv التركية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر وعلى قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر و10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 12034

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

حدث تردد قناة الفجر الجزائرية عربسات

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 11034

معدل الاستقطاب: عمود

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

طريقة تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية