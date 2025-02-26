لولو الشطورة..تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات وعرب وفرحي أطفالك بأغاني لولو الجديدة

تردد قناة وناسة تزايد عليه البحث في الوقت الراهن حيث تعتبر قناة وناسة من أفضل القنوات التي تقوم بتقديم محتوى خاص بالأطفال حيث أنها تقوم بتقديم مجموعة من الأناشيد والأغاني المتنوعة وكذلك برامج غنائية كما تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي يحث على تعلم القيم والمبادئ والأخلاق الحميدة يتناسب الأطفال لذلك يبحث الكثير من أولياء الأمور عن التردد الجديد لقناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة مثل نايل سات وكذلك عرب سات حتى يتم تحميلها ومتابعة المحتوى الخاص بها ويتم تحديث تردد القناة للتأكد من جودة الصوت والمحتوى والصورة وتقديم تجربة مشاهدة جيدة للأطفال.

تردد قناة وناسة على النايل سات

يمكنك أن تقوم باستقبال تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي النايل سات من خلال معرفة مجموعة من البيانات وهي تكون كما يلي:

التردد للقناة الفضائية: 11470.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز للقناة الفضائية: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة قناة وناسة: HD.

تردد وناسة على القمر الصناعي عرب سات

التردد لقناة وناسة هو 11270.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز للقناة هو 27500.

الجودة الخاصة بالقناة هي HD.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة تنزيل قناة وناسة 2025

يمكنك أن تقوم بضبط وتثبيت قناة وناسة على جهاز التلفاز الخاص بك بطريقة سهلة وسريعة حتى تتمكن من متابعة محتوى القناة باستمرار وبدون انقطاع ويكون ذلك من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة وهي تكون: