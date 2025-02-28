بنك الخرطــوم : يكشف مواعيد العمل في رمضان + توضيح خطـوات فتح حساب بنك الخرطوم دون الحاجة للتواصل مع خدمة العمـــلاء

يقدم بنك الخرطوم خدماته المصرفية وفق مواعيد عمل بنك الخرطوم في رمضان محددة لضمان تلبية احتياجات العملاء بكفاءة، حيث يعمل البنك من الأحد إلى الخميس من الساعة 7 صباح حتى 9:30 مساء، كما يوفر البنك خدمة العملاء عبر الهاتف وواتساب لتسهيل التواصل، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء فتح حساب جديد بسهولة باستخدام الرقم القومي، سواء عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للبنك أو بزيارة أحد الفروع.

جدول مواعيد عمل بنك الخرطوم

خلال شهر رمضان المبارك، يجري بنك الخرطوم تعديلات على مواعيد عمل فروعه لتناسب احتياجات العملاء تكون ساعات العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8:00 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا بالإضافة إلى ذلك، يخصص البنك بعض الفروع للعمل في الفترات المسائية وأيام السبت لتقديم خدمات مصرفية إضافية.

الفروع العاملة في الفترة المسائية (8:30 مساء- 10:30 مساءً) الفروع العاملة أيام السبت (11:00 صباح- 2:00 ظهرا) الخرطوم الرياض الخرطوم الرياض شارع أفريقيا شارع أفريقيا مول الواحة الجمهورية الخرطوم بحري (الإنقاذ – شارع الشهيد مطر) السوق المحلي العيلفون الكلاكلة اللفة أسواق أم درمان أركويت أم درمان الثورة السجانة الخرطوم بحري (الإنقاذ – شارع الشهيد مطر) الصناعية بحري أسواق أم درمان المحطة الوسطى

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم

لفتح حساب بنك الخرطوم باستخدام الرقم القومي، عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة:

أولا، قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للبنك أو زيارة أحد الفروع القريبة منك. بعد ذلك، اختر خدمة فتح حساب جديد املأ النموذج بالمعلومات الشخصية، مثل الاسم، الرقم القومي، ورقم الهاتف. ستحتاج إلى تحميل صورة واضحة من الرقم القومي وصورة شخصية حديثة. بعد التحقق من البيانات والموافقة على الشروط، يمكنك إرسال الطلب.

مواعيد عمل بنك الخرطوم في رمضان بمجرد الموافقة عليه، سيتم تزويدك بتفاصيل الحساب عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني، مما يمكنك من البدء في استخدام حسابك فور

ارقام خدمة عملاء بنك الخرطوم ودعم تطبيق بنكك

للتواصل مع بنك الخرطوم، يمكنك الاتصال بخدمة العملاء عبر الرقم المختصر 1913 من داخل السودان، حيث يتوفر الدعم على مدار الساعة للإجابة عن استفساراتك وتقديم المساعدة اللازمة، وهذا الجدول كافة طرق التواصل اثناء فتح حساب بنك الخرطوم:

الخدمة التفاصيل داخل السودان اتصل على الرقم 1913 خارج السودان اتصل على الرقم +249187040600 ساعات العمل من الأحد إلى الخميس: 7 صباحًا – 9:30 مساءً

الجمعة والسبت: 8 صباحًا – 4 مساءً خدمة واتساب اتصل عبر واتساب على الرقم +249191360011 المزيد من المعلومات زيارة الموقع الرسمي أو التواصل عبر البريد الإلكتروني info@bok.sd

انواع الحسابات في بنك الخرطوم

يقدم بنك الخرطوم مجموعة متنوعة من الحسابات المصرفية التي تناسب احتياجات الأفراد والشركات، وتشمل:

نوع الحساب الوصف الحساب الجاري يتيح للعملاء إجراء المعاملات اليومية بسهولة، مثل السحب والإيداع، مع إمكانية الحصول على دفتر شيكات وخدمات إلكترونية. حساب التوفير يوفر فرصة لتنمية المدخرات بعوائد متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع إمكانية السحب والإيداع في أي وقت. الحساب الاستثماري يهدف إلى تحقيق عوائد مجزية من خلال استثمار الأموال وفقاً لمبادئ التمويل الإسلامي. الحسابات الخاصة تشمل الحسابات الشبابية، النسائية، وحسابات الشركات، حيث توفر مزايا وخدمات مخصصة لكل فئة.

جميع هذه الحسابات مدعومة بخدمات مصرفية رقمية، مما يسهل إدارة الأموال في أي وقت ومن أي مكان.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين

يتيح بنك الخرطوم للعملاء فتح حسابات بنكية عبر الإنترنت بسهولة، سواء كانوا داخل السودان أو خارجه، لإتمام هذه العملية بنجاح، يجب توفر الشروط التالية: