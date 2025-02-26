كونوا على الموعد🔥.. أحداث جديدة مشوقة للحلقة 182 من مسلسل قيامة عثمان موعد العرض واهم القنوات الناقلة بأعلى جودة

يحظى مسلسل قيامة عثمان بشعبية واسعة بين عشاق الدراما التاريخية، وخاصة مع تصاعد الأحداث في الحلقة 182 التي ينتظرها الجمهور بشغف، يتميز المسلسل بسرده الدقيق للأحداث التاريخية، حيث يعرض مسيرة عثمان بن أرطغرل في مواجهة التحديات الكبرى، مثل هجمات المغول والصليبيين، وسعيه لتأسيس الدولة العثمانية، ومع كل حلقة جديدة، يزداد التشويق والإثارة، مما يجعل المتابعين في حالة من الترقب المستمر.

أحداث الحلقة 182 من مسلسل قيامة عثمان

أصبح المسلسل من أهم الإنتاجات التركية التي تحظى بمتابعة واسعة عبر القنوات العربية والمنصات الرقمية، تشهد الحلقة القادمة من قيامة عثمان تصاعد درامي مثير، حيث يبدأ عثمان في تنفيذ خطته للانتقام من أعدائه الذين تسببوا في قتل العديد من أبناء القبيلة، بالإضافة إلى إيذاء زوجته بالا، في مقدمة هؤلاء الأعداء، تبرز صوفيا، التي لا تزال تخطط للتخلص من عثمان وبالا بأي ثمن.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 182

يترقب عشاق المسلسل بفارغ الصبر عرض الحلقة 182، التي ستشهد تطورات قوية، من أبرزها سعي عثمان الغازي للانتقام من المغول، خاصة بعد اكتشافه أن بالا ما زالت على قيد الحياة، وقد أظهر الإعلان الترويجي للحلقة مشاهد قوية زادت من حماس الجمهور لمتابعة الأحداث القادمة:

موعد العرض على قناة ATV التركية: الأربعاء الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر، و9:00 مساءً بتوقيت السعودية.

موعد العرض مترجم على قناة الفجر الجزائرية: 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

لضمان متابعة حلقات المسلسل بجودة عالية ودون انقطاع، إليكم تردد قناة ATV التركية، الناقلة الرئيسية للحلقات: