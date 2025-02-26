بكــل اريحيـة:: فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم القومي bankofkhartoum.com/sudan

يعد فتح حساب بنك الخرطوم من أحد أقدم وأعرق البنوك في السودان، حيث يوفر مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات.، ومن بين هذه الخدمات إمكانية فتح حساب بنكي بسهولة، سواء من خلال زيارة أحد فروع البنك المنتشرة في أنحاء السودان أو عبر الإنترنت، يهدف البنك إلى تسهيل العمليات المصرفية لعملائه، مما يجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في إدارة أموالهم بطريقة آمنة ومريحة.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

لفتح حساب في بنك الخرطوم، يجب توفر الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سوداني الجنسية. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام امتلاك هوية وطنية سارية المفعول أو جواز سفر ساري. إيداع مبلغ لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني عند فتح الحساب.

يمكنك فتح الحساب عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع من خلال الموقع الرسمي لبنك الخرطوم، يرجى التأكد من دقة البيانات المدخلة وجودة المستندات المرفوعة لضمان إتمام عملية فتح الحساب بنجاح.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم

يمكن للجميع من عملاء بنك الخرطوم إمكانية فتح حساب بنكي عبر الإنترنت بسهولة، دون الحاجة لزيارة الفروع، لفتح حساب يرجى اتباع الخطوات التالية: