«فعّل حسابك في 3 دقايق».. خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين من الهاتف 2025.. مزايا متعددة

يعد بنك الخرطوم من أعرق وأهم البنوك في السودان، حيث يوفر لعملائه خدمات مصرفية متميزة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، وإذا كنت تفكر في فتح حساب لدى بنك الخرطوم، فإليك كل ما تحتاج معرفته من خطوات ومتطلبات ومزايا، لتتمكن من إدارة أموالك بسهولة وأمان.

أنواع الحسابات التي يوفرها بنك الخرطوم

قبل الشروع في فتح حساب، يجب أن تحدد النوع المناسب لك، حيث يوفر البنك عدة خيارات، منها:

الحساب الجاري، يمنحك حرية السحب والإيداع دون قيود مع إمكانية الحصول على دفتر شيكات. حساب التوفير، مثالي للأفراد الراغبين في ادخار أموالهم مع الحصول على أرباح دورية. الحساب الاستثماري، مخصص لمن يرغبون في استثمار أموالهم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. حساب الأطفال والشباب، يهدف إلى تشجيع الادخار لدى الفئات العمرية الصغيرة والشباب.

المستندات المطلوبة لفتح الحساب

لضمان إتمام عملية فتح الحساب بسرعة، يجب توفر المستندات التالية:

بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر ساري المفعول.

شهادة سكن حديثة أو أي مستند يثبت عنوان الإقامة.

الرقم الوطني السوداني للمواطنين السودانيين.

إثبات مصدر الدخل، خاصة عند فتح حساب جاري أو استثماري.

شهادة الميلاد أو بطاقة تعريف للقصر عند فتح حساب للأطفال.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم

عملية فتح الحساب سهلة ويمكن إتمامها باتباع الخطوات التالية:

الدخول الى موقع بنك الخرطوم.

الاستمارة بالمعلومات المطلوبة بدقة والتأكد من صحتها.

إرفاق المستندات اللازمة وتسليمها لموظف البنك.

دفع الحد الأدنى للإيداع، وفقا لنوع الحساب المختار.

استلام بطاقة الحساب ورقم الحساب البنكي بعد موافقة البنك.

مزايا فتح حساب في بنك الخرطوم