سوسو تغني طوال اليوم💥💥استقبلي الآن تردد قناة كراميش 2025 على جميع الأقمار الصناعية وسلي أولادك

تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات والعرب سات وخطوات ضبط القناة

تُعد قناة كراميش للأطفال واحدة من أكثر القنوات العربية شهرة بين الأطفال والأسر، إذ تقدم محتوى تعليميًا وترفيهيًا يساعد على تنمية مهارات الطفل وتعزيز القيم الإيجابية لديه، تقدم القناة مجموعة مميزة من الأغاني، البرامج، والمحتوى التعليمي الهادف الذي يجذب الأطفال بطريقة ممتعة وشيقة.

تردد قناة كراميش 2025 على النايل سات

يعتبر قمر نايل سات الأكثر استخداما في الوطن العربي، ولذلك يبحث الكثيرون عن التردد الجديد لقناة كراميش على هذا القمر الصناعي.

تفاصيل التردد على النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11430

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة كراميش 2025 على العرب سات

إلى جانب ترددها على نايل سات، تبث قناة كراميش أيضًا عبر عرب سات لتصل إلى جمهور أوسع في الدول العربية المختلفة.

تفاصيل التردد على العرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11390

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

خطوات ضبط قناة كراميش على جهاز الاستقبال

إذا كنت ترغب في إضافة قناة كراميش إلى جهاز الريسيفر الخاص بك، يمكنك اتباع هذه الخطوات السهلة:

تشغيل جهاز الاستقبال والتأكد من توصيله بالتلفزيون.

الدخول إلى قائمة الإعدادات باستخدام جهاز التحكم (الريموت كنترول).

اختيار “التركيب اليدوي” أو “البحث اليدوي عن القنوات”.

تحديد القمر الصناعي الذي تريد استقبال القناة عليه (نايل سات أو عرب سات).

إدخال التردد الصحيح، معدل الترميز، الاستقطاب، ومعامل تصحيح الخطأ.

الضغط على زر “بحث” وانتظار ظهور القناة.

بعد العثور على القناة، قم بحفظها لتثبيتها في قائمة القنوات لديك.

محتوى قناة كراميش

تقدم قناة كراميش محتوى متنوع يناسب جميع الفئات العمرية للأطفال، حيث تجمع بين التعليم والترفيه، ومن أبرز مميزاتها: