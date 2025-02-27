قناة الترفيه الأولى في الوطن العربي 🎉🎉 استقبلي الآن تردد قناة وناسة بيبي 2025 وكيفية ضبطها على جهاز الاستقبال

تعتبر قناة وناسة بيبي من أبرز القنوات الفضائية الموجهة للأطفال، حيث تقدم محتوى متنوعًا يجمع بين الترفيه والتعليم في آنٍ واحد، بفضل برامجها الممتعة والأغاني التفاعلية، أصبحت القناة وجهة أساسية للأطفال الذين يبحثون عن المرح والتعلم بطريقة مشوقة، في هذا المقال، سنتعرف على تردد قناة وناسة بيبي 2025 وأهم البرامج التي تقدمها، بالإضافة إلى كيفية ضبط القناة بسهولة على جهاز الاستقبال الخاص بك.

تردد قناة وناسة بيبي 2025

للاستمتاع بمشاهدة قناة وناسة بيبي بجودة عالية، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

خطوات ضبط قناة وناسة بيبي على الرسيفر

إذا كنت ترغب في استقبال القناة بسهولة، اتبع هذه الخطوات البسيطة:

افتح قائمة الإعدادات من جهاز الاستقبال لديك.

اختر البحث اليدوي عن القنوات.

أدخل تردد القناة وجميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على زر البحث وانتظر حتى يتم العثور على القناة.

بعد انتهاء البحث، احفظ القناة واستمتع بمشاهدة محتواها المميز.

أهم برامج قناة وناسة بيبي

تقدم القناة مجموعة من البرامج والأغاني التعليمية التي تهدف إلى تعزيز مهارات الأطفال وتطوير قدراتهم الإدراكية، ومن أبرز هذه البرامج:

أغاني الحروف والأرقام: التي تساعد الأطفال على تعلم الحروف الأبجدية والأرقام بطريقة ممتعة.

قصص الأطفال المتحركة: التي تنقل القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية للصغار بأسلوب جذاب.

ألوان وأشكال: برنامج يساعد الأطفال على التعرف على الألوان والأشكال المختلفة بطريقة تفاعلية.

أناشيد إسلامية: تعلّم الأطفال القيم الدينية والأخلاقية بأسلوب سهل ومناسب لأعمارهم.

يفضل الآباء قناة وناسة بيبي